Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася кадрами зі святкування дня народження зірки шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію яскравих фото, на яких засвітилися й інші зірки українського шоу-бізнесу. На першому фото Наталя пристрасно притулилася до іменинниці, яка виглядала просто чудово. Обидві артистки посміхалися і виглядали щасливими. У коментарях дівчатам залишили масу приємних слів.

"Дуже красиві і позитивні фото. Справжні, емоційні", "спасибі, що ділитеся частинками свого життя", "Ви прекрасні. Дякую за вашу творчість. Ви робите життя тепліше", "всі фото прекрасні", "Кльові", "Наталі ви прекрасні", "Ох, Легенда Олексіївна!!!",- пишуть користувачі Мережі.

Не пройшла повз і українська співачка Ольга Полякова, яка теж була на святі і знатно запалювала з Могилевською на танцполі. Наталя виклала кілька яскравих фото з колегою. Правда, Полякову обурив той факт, що себе співачка підретушувала на фото, а Ольгу залишила так, як було.

"Ну могла б і мене обробити, як себе.... падружка!)",- залишила обурений коментар Полякова.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" в бікіні посвітила формами на сімейному фото:"Четверо негренят".

Також Politeka писала, що іменинниця Кухар похвалилася царськими подарунками, кімната потопає в квітах: "коштовності, Louis Vuitton і ...".

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" не встояла перед чоловіком і приголомшила пікантною позою: "так виглядає пристрасть".