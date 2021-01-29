Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач вразив пародією на дикий Захід

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram актор опублікував відео, зняте для анонсу популярного українського сіткому "Одного разу під Полтавою". Ткач сидів за роялем, а поруч з ним стояли інші актори серіалу і підспівували відому пісню. Всі були переодягнені в костюми, стилізовані під дикий Захід. Сам Ткач був у перуці. Також перуку приміряла його партнерка по зйомках, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару.

"Новий сезон-новий саундтрек))) як вам?",- підписав відео комік.

У коментарях Ткачу залишили масу приємних відгуків. За короткий час відео встигли подивитися понад 15 тисяч осіб.

"Як завжди на висоті", "Винник вже не той, чекаємо гастролі", "Прикольно вау», "геніально", "ви всі такі класні", "мої оплески, маестро", "терміново перекваліфікуйся в співака", "Да ладно це для одного разу під Полтавою?", "Смішні крутяки", «Просто нереальна харизма, обожнюю всією душею», "чекаємо з нетерпінням", - пишуть користувачі Мережі.

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