Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач вразив пародією на дикий Захід
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram актор опублікував відео, зняте для анонсу популярного українського сіткому "Одного разу під Полтавою". Ткач сидів за роялем, а поруч з ним стояли інші актори серіалу і підспівували відому пісню. Всі були переодягнені в костюми, стилізовані під дикий Захід. Сам Ткач був у перуці. Також перуку приміряла його партнерка по зйомках, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару.
"Новий сезон-новий саундтрек))) як вам?",- підписав відео комік.
У коментарях Ткачу залишили масу приємних відгуків. За короткий час відео встигли подивитися понад 15 тисяч осіб.
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"Як завжди на висоті", "Винник вже не той, чекаємо гастролі", "Прикольно вау», "геніально", "ви всі такі класні", "мої оплески, маестро", "терміново перекваліфікуйся в співака", "Да ладно це для одного разу під Полтавою?", "Смішні крутяки", «Просто нереальна харизма, обожнюю всією душею», "чекаємо з нетерпінням", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Юрій Ткач насмішив шанувальників пафосною позою в дублянці і вишиванці. Актор скорчив пику, щоб кадр вийшов особливо смішним.
Нагадаємо, що сумний Ткач з "Квартал 95" наробив галасу кадрами з засмученою донькою: "вище ніс!".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" налякав домашніх несамовитим криком, відео витівки: "Папка, шо з тобою?".
А ще Politeka повідомляла, що веселий Ткач з "Квартал 95" похвалився, як розважає дочку, поки дружина не бачить:" отримав по мордяці...".