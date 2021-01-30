Актриса та зірка "Квартал 95" Марта Адамчук розчулила ніжними світлинами своїх фанатів

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі Instagram.

Так, українська зірка влаштувала фотосесію на території університету у Чернівцях, який українці називають "замком" із фільмів про Гаррі Поттера.

Окрім Марти Адамчук, на світлинах можна побачити її мати, з якою вона прогулялася по ЧНУ.

Як зізналася Марта Адамчук, вона ледь не вступила на факультет до ЧНУ, але дівчина вирішила випробувати себе в якості артистки, та переїхала до Києва.

"Описати словами це місце просто неможливо. І ніякі фото так само не передадуть усіх відчуттів , пережитих від побаченого. Тут кожен сантиметр наповнений. Прекрасний Чернівецький Університет і його колишня студентка - моя глибока, мудра мама", - написала Марта Адамчук у своєму мікроблозі.

Публікація сподобалася фанатам і вони завалили зірку "Квартал 95" лайками та коментарями. Деякі звернули увагу, що Марта дуже схожа на маму.

"Мої мама і тато теж там вчились. Можливо паралельно з твоєю мамою", "Як гарно", "Як же ви схожі", "Артистка - це покликання! У Вас є і голос і талант!", "Чернівецький Університет втратив прекрасну і талановиту студентку ,але Україна отримала надзвичайну артистку", "Це круто, стояти на порозі центрального корпусу храму науки і знань - колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, який був включений до Світової спадщини ЮНЕСКО!!!! Клааас!", - написали вони у коментарях під дописом.

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