Популярна українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників одкровеннями

Кілька публікацій з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, Ірина Білик запропонувала шанувальникам задати їй питання, що цікавлять, а зірка у відповідь відкрила деякі секрети особистого життя.

Спершу хтось із фанатів поцікавився, який у Ірини Білик на даний момент улюблений наряд.

Як розповіла співачка, вона любить свою шовкову сукню-халат червоного кольору, а образ зірка доповнює стильним капелюшком. Примітно, що фото було зроблено на одному з курортів, адже на задньому плані можна побачити темношкірого співробітника готелю і розвізника багажу.

Також фанати вирішили торкнутися теми відносин. Прихильниця попросила поради, що їй робити, якщо чоловік не може зробити вибір між дружиною і коханкою.

"Якщо чоловік не може визначитися між дружиною і коханкою, потрібно піти самій?",- поставив хтось питання.

І від Ірини Білик пішов відвертий відповідь:"Я ніколи не трималася за чоловіка, і від цього завжди вигравала".

Крім цього, Ірина Білик заінтригувала відповіддю про кільце з діамантом в 5 карат.

"Якби відповідь була так, що б ви запитали?",- хтось поцікавився в Instagram Stories. На що популярна зірка відповіла: "ти подаруєш мені кільце з діамантом в 5 карат?".

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