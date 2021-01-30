Американська актриса Меделін Петш, яка нещодавно завершила зйомки в першій частині п'ятого сезону серіалу "Рівердейл", знялася для модного глянцю в пікантному іміджі

Знаменита молода актриса часто показує в Instagram стильні фото з модних фотосесій. Дівчина вважається не тільки іконою стилю серед підростаючого покоління, але і навіть запустила власну лінію спортивного одягу, ще до виходу п'ятого сезону серіалу "Рівердейл". Зараз Меделін намагається урізноманітнити своє життя і не так часто з'являється в соціальних мережах, як раніше.

Тим не менш, кілька днів тому Петш розповіла, як взяла участь в зйомка для популярного глянцю The Wishes Issue. Під час фотосесії дівчина приміряла кілька пікантних образів і змогла захопити стрункою фігурою без зайвих прикрас.

У чорному напівпрозорому ліфі і шкіряній спідниці з бахромою Меделін виблискувала перед об'єктивом без зайвої скутості. Довге мідне волосся зірка залишила зібраними в гульку, а для вдалого кадру Меделін довелося позувати на краю м'якого дивана.

"Приголомшливо 🖤; як мені дістати екземпляр цього журналу 🤩; Я не можу 😍 Малятко подорослішала; Так красиво; вона така шикарна! 🥺 ❤ ️ ; Красиво 💜; так красиво; я вже чекаю таких образів в п'ятому сезоні Рівердейла; Мені подобається цей знімок; ця зйомка-цілий настрій🔥 🔥; Шакіра хто?; неможлива стройняжка; найголовніша худа красуня з Рівердейл " » - написали шанувальники.

Примітно, що в шкільні роки Меделін комплексувала через зовнішність-її часто висміювали Однокласники і критикували однолітки, а тепер в п'ятому сезоні "Рівердейла" фанати вже чекають її майбутніх перетворень.⠀⠀

«У цьому теж є спокій, - зазначає актриса про пандемію в своєму інтерв'ю для обкладинки, - знати про те, що ми всі разом проходимо через це, це є дух товариства. Не кажучи вже про тривогу, найпрекрасніше, що я відчула в Лос-Анджелесі, - це зрозуміти, скільки людей зібралися разом, щоб боротися, і те, як спільноти об'єднуються таким потужним і дієвим чином, дійсно вселило в мене надію наше майбутнє». - розповіла в інтерв'ю Петш.

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