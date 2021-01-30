Відома українська актриса Ольга Сумська захопила шанувальників шикарною фігурою
Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 54 роки постійно захоплює квітучим і молодим зовнішнім виглядом і нев'янучою красою.
Вона намагається не забувати про своїх шанувальників і публікує в Instagram знімки з повсякденного життя. Кілька годин тому вона показала архівне фото зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.
На фото зірка позує в леопардовому купальнику, який вигідно підкреслив всі її достоїнства. Образ завершують коричнева кепка, сонцезахисні окуляри і сережки-кільця. Зачіску Ольга зробила зручну, але в той же самий час стильну - все волосся зібране в косу. Виглядає актриса чарівно.
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Поруч позує її чоловік. Вони зробили спільне фото на тлі Азовського моря. Вони стоять спиною один до одного і виглядають щасливими і, як і раніше, закоханими. А ще - стильними!
Знімок, схоже, був зроблений на одному з пляжів Бердянська, де Сумська разом з чоловіком перебувала на відпочинку.
Фанати пишуть численні коментарі, вихваляючи красу пари і їх любов:
"Такі красиві і вічно молоді!😍 😍 😍 ", "Дельфін і русалка👍 💛 💛", " дуже красива пара ♥️ була, є і буде🌹"," ви такі класні!", "Ось це бомба кампанія)", " ви не змінилися. Точніше, стали красивіше" ," самі класні, гарячі! Приклад для сімейних пар🔥","які ж ви Красиві 🌺чудо-пара".
Нагадаємо, що внучку Ольги Сумської, яка підросла, показали в мережі, рідкісне фото.
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