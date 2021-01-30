Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила незручним виглядом в червоній сукні

Анастасія має скандальну репутацію і вкрай негативну аудиторію в Instagram. Через свої витівки Волочкова не раз піддавалася глузуванням, а її гордовиту промову всіляко висміюють на публіці. У розділі Сторі кілька годин тому Волочкова опублікувала ролик з підготовки до зйомок, в якому вона демонструвала своє перетворення.

Причому показала Анастасія багато зайвого. Пишаючись своїм макіяжем, Волочкова покрутилася перед камерою, нібито показуючи ефект омолодження, але неакуратна зачіски, наляписті тіні і друге підборіддя створили зворотний ефект.

Засудили Волочкову на анти-фанатській групі також і за те, що вона вибрала досить сміливий образ з сукнею, декольте якого ледь прикрило її бюст. Причому під час підготовки до зйомок вже в залі налякала Анастасія і другого учасника – Тарзана – скандального чоловіка Наташі Корольової.

"Ювілеєм буде хвалитися на НТВ? ; Травесті діва готова))); а бровішкі то вогонь🔥настільки різні🔥; вона в захваті від себе; я дивлюся Тарзан офонарел від краси такий; Бл.... Брови з різних комплектів!; Куди Наташка Королева дивиться? Оттарзаніт-то ж наша, Вангую !!!! Після 45 до 70, макіяж буде все яскравіше і яскравіше .бабка Їжачка; знову наречена! Вульгарно!!!».

Нещодавно також балерина похвалилася відвідуванням салону, де працює популярний гуру цілитель. Причому не обійшлося без пікантних фото.

Анастасія не тільки показала спільне фото з чоловіком в салоні, але ще і позувала на спеціальній кушетці без одягу і ліфчика, прикрившись одним простирадлом.

"Сьогодні я приїжджала на терапію до гуру і цілителя Олексія Карпекіна. Вже після першого сеансу у мене вдома грандіозний результат.🙏 За допомогою різних практик і вправ ви відчуєте гармонію», - написала Анастасія під постом.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності:"Новий рік для дорослих".

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