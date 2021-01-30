"Перша гітара у нього з'явилася в тринадцять років..."

Музикант і один із засновників групи The Animals Хілтон Валентайн помер у віці 77 років

Цей інформація вже підтвердила дружина музиканта.

Причина раптової смерті легендарного музиканта Хілтона Валентайна поки не називається.

"Ми, як і весь музичний світ, оплакуємо сьогодні втрату Хілтона Валентайна, одного із засновників The Animals. Валентайн був гітаристом-новатором, який вплинув на звучання рок-н-ролу на десятиліття вперед", – йдеться на порталі американського лейбла ABKCO Records.

Хілтон Валентайн народився в 1943 році в Нортамберленді, а перша гітара у нього з'явилася в тринадцять років.

Відома група The Animals почала своє існування в далекому в 1963 році. Хілтон Валентайн пробув у колективі близько 3 років і пішов з групи в 1966 році.

За його участю група випустила три альбоми-The Animals (1964), Animal Tracks (1965) і Animalisms (1966).

Більш того, ім'я Хілтона Валентайна було введено в зал слави рок-н-ролу в 1994 році. У травні 2001 року Хілтон разом з іншими музикантами Animals отримав зірку на Голлівудській Алеї Слави. У 2004 році він випустив альбом свій новий альбом.

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