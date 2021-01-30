Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, спокусила формами
Красуня любить демонструвати свої "багатства" в найвідвертіших нарядах, передає Politeka.net.
Цього разу модель опублікувала кадри, перебуваючи на відпочинку.
Українська знаменитість дала помилуватися своїм розміром в купальнику. Модель виставила бюст надівши рожевий ліфчик з бретельками, що обтягнули її груди.
Тонкі лямки натягнулися на шиї під вагою бюста.
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Примітно, що красуня була в маєчці з глибоким декольте, з якої і виставилися пишні форми. Останні приковували до себе погляд.
Модель зробила макіяж з акцентом на очі й поглядаючи то в камеру, то в сторону, побажала шанувальникам доброго ранку, просто: "Вау, як шикарно".
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, зірку обсипали компліментами в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова прославилася на всю Україну, після того, як з'ясувалося, що обхват її бюста становить 115 сантиметрів.
Далі послідувала участь в українському проекті "Модель XL".
Міла зізналася, що завдяки шоу вона змогла подолати бар'єри всередині себе і відчула себе красивою. Міла зуміла довести, що з нестандартною фігурою можна стати моделлю.
Пізніше Кузнєцова представляла Україну на конкурсі «Miss Universe Plus Size 2019», який проходив кілька днів і дав можливість продемонструвати свої таланти.
Нагадаємо, Українка з 15-м розміром прикувала погляди до свого величезного декольте
А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром увійшла в раж і показала, як порушує правила на курорті
Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром "підсмажила" свій знаменитий бюст, розслабившись на курорті