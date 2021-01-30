Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, спокусила формами

Красуня любить демонструвати свої "багатства" в найвідвертіших нарядах, передає Politeka.net.

Цього разу модель опублікувала кадри, перебуваючи на відпочинку.

Українська знаменитість дала помилуватися своїм розміром в купальнику. Модель виставила бюст надівши рожевий ліфчик з бретельками, що обтягнули її груди.

Тонкі лямки натягнулися на шиї під вагою бюста.

Примітно, що красуня була в маєчці з глибоким декольте, з якої і виставилися пишні форми. Останні приковували до себе погляд.

Модель зробила макіяж з акцентом на очі й поглядаючи то в камеру, то в сторону, побажала шанувальникам доброго ранку, просто: "Вау, як шикарно".

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, зірку обсипали компліментами в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова прославилася на всю Україну, після того, як з'ясувалося, що обхват її бюста становить 115 сантиметрів.

Далі послідувала участь в українському проекті "Модель XL".

Міла зізналася, що завдяки шоу вона змогла подолати бар'єри всередині себе і відчула себе красивою. Міла зуміла довести, що з нестандартною фігурою можна стати моделлю.

Пізніше Кузнєцова представляла Україну на конкурсі «Miss Universe Plus Size 2019», який проходив кілька днів і дав можливість продемонструвати свої таланти.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром прикувала погляди до свого величезного декольте

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