Популярний співак Дмитро Монатік в черговий раз довів, що у нього прекрасне почуття гумору

Як повідомляє Politeka.net, у Дмитра Монатіка двоє маленьких синів-так що на карантині йому особливо ніколи нудьгувати. Благо, з дружиною Іриною і малюками вони живуть в приватному будинку, так що діти можуть побігати і пограти у дворі.

Не забуває співак і публікувати фото та відео на своїй сторінці в Instagram. Кілька годин тому він показав смішне відео в мережі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, в ролику артист сидить за столом і дивиться по сторонах. А в наступну секунду він падає на стіл і буквально перетворюється на сніг. Після цього на столі залишаються лише червона шапка і купки снігу.

Для відео співак вибрав дуту куртку яскравого фіолетового відтінку, червону спортивну кофту на замку і незамінну лижну шапочку, які Дмитро Монатік часто носить.

"А може просто снігом стати", - підписав кумедне відео співак.

Підписники залишилися в повному захваті і відзначили, що це - найкраще відео, яке вони бачили в житті. Відгукнувся і репер Потап, похвалив колегу за почуття гумору:

"Гарний", "білим білим білим по обличчю"," клас🤣", " Прикольно😂 😂 😂"," круто придумали👍"," розсніжився"," нежданчик😁"," я себе так само відчуваю", " не треба 😭...а хто на естраді залишиться? Дуже люблю вашу творчість, позитивний ви наш приколист😘".

Нагадаємо, Монатік в трусах насмішив Дорофєєву і Брежнєву, відео яскравої витівки.

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