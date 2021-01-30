Популярний співак Дмитро Монатік в черговий раз довів, що у нього прекрасне почуття гумору
Як повідомляє Politeka.net, у Дмитра Монатіка двоє маленьких синів-так що на карантині йому особливо ніколи нудьгувати. Благо, з дружиною Іриною і малюками вони живуть в приватному будинку, так що діти можуть побігати і пограти у дворі.
Не забуває співак і публікувати фото та відео на своїй сторінці в Instagram. Кілька годин тому він показав смішне відео в мережі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, в ролику артист сидить за столом і дивиться по сторонах. А в наступну секунду він падає на стіл і буквально перетворюється на сніг. Після цього на столі залишаються лише червона шапка і купки снігу.
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Для відео співак вибрав дуту куртку яскравого фіолетового відтінку, червону спортивну кофту на замку і незамінну лижну шапочку, які Дмитро Монатік часто носить.
"А може просто снігом стати", - підписав кумедне відео співак.
Підписники залишилися в повному захваті і відзначили, що це - найкраще відео, яке вони бачили в житті. Відгукнувся і репер Потап, похвалив колегу за почуття гумору:
"Гарний", "білим білим білим по обличчю"," клас🤣", " Прикольно😂 😂 😂"," круто придумали👍"," розсніжився"," нежданчик😁"," я себе так само відчуваю", " не треба 😭...а хто на естраді залишиться? Дуже люблю вашу творчість, позитивний ви наш приколист😘".
Нагадаємо, Монатік в трусах насмішив Дорофєєву і Брежнєву, відео яскравої витівки.
Також Politeka писала, що неприємності наздогнали сім'ю Монатіка на відпочинку, дружина співака розбурхала одкровенням.