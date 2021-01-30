Відома українська телеведуча Катя Осадча показала нову світлину, зроблену під час підготовки до зйомок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телеведучої у соцмережі.

Так, в акаунті Осадчої з'явилось фото, на якому вона позує навпроти дзеркала - певно, в очікуванні на зйомки.

"На старт, увага, знімаємо", - написала вона.

Вона не вказала, про які саме зйомки йде мова. Телеведуча одягнена досить скромно - на ній біла сорочка з чорними візерунками, чорний жилет, що імітує сукню, та чорні широкі брюки. При цьому на "сукні" є ремінець, який підкреслює талію та "утягує" животик. Також вона тримає в руці стаканчик з кавою.

На стіні можна побачити фольгу, яка, певно, потрібна для того, щоб відбивалось світло під час зйомок. Сама Осадча позує з мокрим волоссям.

Слід зазначити, що останнім часом ЗМІ "запідозрили" українську телеведучу у вагітності, однак на новому фото вона виглядає досить стрункою. Також в поперердніх сторіс Осадча зізналась, що вирішила сісти на дієту. Вона зняла на відео свою вечерю - низькокалорійний салат з капусти, огірків та зелені.

"Вечеря, коли час на дієту", - написала вона.

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