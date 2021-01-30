Українська співачка Джамала показала яскраві знімки зі своєї відпустки

Як повідомляє Politeka.net, разом з чоловіком Бекіром, старшим сином Еміром-Рахманом і молодшим сином Селімом вони вирушили до Єгипту.

Відпустку сімейство проводить в Шарм-ель-Шейху. На своїй сторінці в Instagram Джамала показала фото з відпочинку і зазначила, що вони вирішили не брати в поїздку нянь і сподіваються впоратися своїми силами.

На її сторінці можна побачити безліч фото з Єгипту. Ось співачка в чорній сукні в горошок позує у розкішних високих пальм, щаслива мама і її молодший син Селім стоять біля кромки води, хлопчик милується горизонтом, вказуючи пальчиком у бік Червоного моря.

Не забула вона на відпочинку і про спорт. На одному зі знімків Джамала позує в тренувальному залі. При цьому на ній зручний одяг, як раз для занять спортом.

"Їсти. Радіти. Любити. Ви тільки що прочитали девіз моєї відпустки перед однією з найважливіших подій мого життя-виходом нового альбому!",- зізналася Джамала.

Користувачі мережі захоплюються сміливістю Джамали і бажають, щоб вона швидше повернулася додому.

"Красуня🔥", " дуже здорово, що ви відпочили і будете радувати нас новим альбомом. Чекаємо з нетерпінням❤️", " сумую за Червоним морем так, що періодично сниться. Підводний світ неймовірний", "Балдеж", "кожен раз все спекотніше", "так виглядає рай".

Нагадаємо, Джамала, яка взялася за схуднення, показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.

Як Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.

Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.