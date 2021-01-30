Меган Маркл після втечі з королівського палацу отримала чергове звання

Про це пише британське видання The Sun.

Частина тіла Меган Маркл, яку герцогиня соромиться, визнана найкрасивішою серед світових знаменитостей.

Так, британські вчені-ортопеди провели дослідження, грунтуючись на принципах золотого перетину, і за допомогою формул вивели ідеал.

За результатами дослідження стопи Меган Маркл наближені до досконалості, маючи коефіцієнт 95%. А довжина зводу стопи збігається з правилом золотого перетину на 97%.

Вчені-ортопеди стверджують, що стопи Меган Маркл можна по праву вважати королівськими, але герцогиня, яка втекла до США, соромиться цього "титулу".

Друге місце, за словами вчених, займає актриса і зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Уотсон - її показник 91%, на третьому - модель Кім Кардашьян з 89%, а за нею розташувалася зірка США українського походження Міла Куніс - 88%.

Після дослідження Кейт Міддлтон може сміливо заздрити Меган Маркл, адже її вчені навіть не відзначили.

Раніше ми розповідали, як принц Гаррі повернеться в палац без Меган Маркл.

Так, британські журналісти провели опитування і поцікавилися у своїх читачів про подальшу долю чоловіка Меган Маркл.

Половина читачів видання вважає, що принц Гаррі одного разу повернеться в королівську сім'ю. Більш того, молодший син принцеси Діани переїде в Букінгемський палац нібито після розлучення з Меган Маркл.

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