26-річна американська актриса Каміла Мендес опинилася в складному становищі на зйомках серіалу "Рівердейл" 5 сезон

Кілька тижнів тому стартував вихід 5-го сезону «Рівердейла», а два дні тому була випущена друга серія. У цьому сезоні улюблена четвірка повинна буде пережити багато всього, в тому числі і помітно підросте. Згідно із заявою актора Кей Джей апи, що грає Арчі, герої серіалу переживуть п'ятирічний стрибок у часі.

І поки цього не сталося, творці проекту заінтригували деякими кадрами зі зйомок другої серії 5 сезону "Рівердейла". В епізоді Каміла Мендес, яка грає Вероніку Лодж, зіграла жертву нападу. Причому врятуватися Вероніці за сюжетом серіалу допомогла її майбутня конкурентка і ворог батька, а також новоспечена родичка, про яку вона не знала.

"Поговоримо про проблеми тата. Рівердейл 5 сезон " - написано на сторінці серіалу в Instagram.

Фанати почали підтримувати героїню і сторити здогади: що ж все-таки станеться в майбутньому серіалу, адже нещодавно було оголошено про те, що рейтинг проекту почав поступово знижуватися.

"Заспокойся, зроби так, щоб вистрілити!; ложа королев; гаразд, чи я єдиний, хто сказав, що коли Хермоса стріляла, це було несподівано?; мої королеви; проблеми з татом😲; моє серце зупинилося на цій сцені😭; Ермоса + Вероніка😻 😻❤️❤️; цей епізод розбив мені серце🙄; коли Вероніка каже «hermosa» -😍".

Також раніше, після того, як Каміла отримала роль в молодіжному драматичному серіалі "Рівердейл", вона часто експериментувала з образами і стелею. А цього разу дівчина вирішила показати, як змінилася заради ролі і стала справжньою красунею-блондинкою.

Саме роль Вероніки принесла Камілі премію Teen Choice Awards в категорії "Актриса, яка привернула всю увагу до себе", тому дівчина намагається з усіх сил підтримувати популярність. Варто також відзначити, що сама Каміла – шатенка, але постійно фарбується в чорний заради цієї ролі.

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