Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян показала, як виглядала до популярності

Кім Кардашьян народилася у 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер - продюсера на телебаченні і автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна - адвоката, який став відомий після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'Джей Сімпсона, писати Politeka.net.

Зірка стала набирати популярність завдяки виходу шоу "Сімейство Кардашьян". Крім того, важливу роль у зростанні інтересу до моделі зіграла її подруга світська левиця Періс Хілтон. Через багато років знаменитість зізналася, що зобов'язана подрузі.

Також Кім захопилася пластичними операціями і походами до косметолога, чим привернула ще більше уваги до своєї персони.

Зірка вирішила показати себе до всіх маніпуляцій, опублікувавши знімок в Instagram.

Кадр датується 1996 роком. 16-річна Кім позувала в блакитній футболочці і синій міні-спідниці. Дві заколочки в волоссі стали відмінним завершенням настільки невигадливого образу.

Майбутня зірка посміхалася, дивлячись в камеру.

"1996 рік! Це наряд від Джуді, цукеркове намисто і шпильки для мене...",- написала зірка.

За п'ять годин пост зібрав майже мільйон лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися красунею Кім в юні роки. Люди відзначали, що зірка майже не змінилася за цей час, хоча деякі риси обличчя були помітно іншими.

"Вона творить історію!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому топі без білизни: "Блаженство".

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