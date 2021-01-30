Популярна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", підкорила зовнішністю

Після того, як зірка виконала роль у зазначеному серіалі, її популярність зросла, пише Politeka.net. Користувачі мережі стали створювати сторінки, присвячені кумиру.

Так, в одній з таких груп опублікували чергове фото зірки. Тетяна Кравченко здивувала зовнішністю, адже на фото вона постала молодою.

Ймовірно, фото було взято з фільму, в якому вона знімалася багато років.

Свіжа і красива "Валюха" посміхалася, зачаровуючи своїм добрим поглядом.

"Для когось молодість захоплююча тим, що можна робити помилки, не думаючи про наслідки", - написали автори поста.

За годину пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Фільм" небезпечно для життя", якщо я не помиляюся?", "люблю вас дайте відповідь, будь ласка"," бережіть себе ❤️❤️", " яка красуня.Хороша", " Супер актриса❤️", " Одна з перших красунь країни! Будьте здорові!!!", "Ну, така красива - супер!👍 👍 👍 🌷 🌷 🌷 ", "Красива"," Красотулька!!!🔥 🔥 🔥 ", "І тільки посмішка видає .... красива !", "Так, але наслідки все одно наздоганяють-то"," Валечко, ви прекрасні в будь-якому віці"," у Тетяни і в молодості погляд горів 🔥 і посмішка незабутня ні з ким не сплутаєш Здоров'я їй успіхів і жіночого щастя від щирого серця❤️", " Ой я пам'ятаю цей фільм. З вами грав Куравльов. Супер фільм і супер роль🔥 👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Валюха зі " Сватів "раптово згадала молодість, не приховуючи своєї печалі:" ви і зараз ого-го!".

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