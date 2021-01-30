Юна дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна розповіла батькові про свого незвичайного друга

Відомий російський шоумен і знаменита співачка люблять ділитися з шанувальниками кумедними відео за участю своїх семирічних дітей – Лізи і Гаррі. Один з таких роликів з'явився на фан-сторінці сімейства в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Ліза розповідає Галкіну про те, що у них з Гаррі з'явився незвичайний друг – домовик. Дівчинка стверджує, що вони з братом пишуть йому листи, а він натомість дарує їм чарівні кристали і поштові марки.

"Цей лист для домовика. Ми йому написали вчора лист, щоб дав він нам марки. Ми написали і дали йому мармеладку", - розповіла дівчинка.

За її словами, домовик забрав і лист і мармелад, а потім залишив їй конверт з марками. При цьому, Ліза переживає, що її братові не дісталося подарунків.

"Тільки не кажи Гарріку, а то він образиться, що мені тільки дали", - звернулася дівчинка до тата.

Шанувальники зоряного сімейства активно коментують пост.

"Господи, та яке ж ця дівчинка диво!", "Ой, який же Домовик класний", "така красива і мила дівчинка, тато у Лізи чудовий!", "Яка ж вона солодка розумничка", "копія мама характер і краса", - пишуть люди.

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