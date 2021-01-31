Популярні артистки намагаються приховувати своє становище якомога довше, поки самі не вирішать оголосити радісну звістку

У минулому році багато популярних знаменитостей оголосили про вагітність і стали мамами до кінця 2020 року. Вже на початку 2021 стало відомо про вагітність відразу декількох популярних артисток і блогерш. Представляємо вашій увазі топ фото щасливих майбутніх мам, які "добре округлилися".

Тепер до списку супермоделей, які скоро стануть мамами, приєдналася Емілі Ратаковскі, зараз зірка вже на восьмому місяці вагітності і зовсім не бажає приховувати цікаве положення, після того, як зробила офіційне оголошення. Однак, Емілі і її чоловік вирішили не повідомляти стать дитини, підкресливши, що тільки сам малюк в майбутньому буде визначати свій гендер.

"Всі сміються, але в нашому жарті є частка істини. Люди набагато складніше, і їх визначають не геніталії " - говорить Емілі.

Катерина Репяхова-Молода дружина артиста Віктора Павлика розповіла, що вперше стане мамою.

«У моєму блозі є дві інтриги))) який у мене термін?! І кого ми чекаємо?! 😊 Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Б-г послав мені малюка саме на цей період. Ось такий подаруночок на 27 років 🥰 Стать ми дізналися на 16 тижні», - розкрила перші подробиці майбутня мама.

Дружина телеведучого і зірки «Холостяка» Микити Добриніна також оголосила про вагітність кілька днів тому. Даша Квіткова знаходиться на п'ятому місяці вагітності.

"Моя вага на 15 тижні становить 58 кг.Перед вагітністю я важила 55 кілограм, могла обмежувати себе в їжі, дотримувалася дієт або пропускала прийоми їжі, але талія з 59 см пішла в 69😅 зараз все стабільно. Чогось особливого не хочеться. Просто хочеться не бути голодною😅», - розповіла дівчина в Instagram.

Внучка британської королеви Єлизавети Євгенія Йоркська стане мамою вже зовсім скоро. Радісну новину повідомила пресслужба королівського палацу в Instagram зовсім недавно. У повідомленні сказано, що на початку 2021 року у пари буде малюк.

Варто відзначити, що чоловік принцеси — звичайний офіціант, з яким вона познайомилася на гірськолижному курорті, між парою виникло тяжіння з першого погляду і вони все ж пройшли через випробування і одружилися.

Популярна актриса-33-річна Хіларі Дафф знаходиться в очікуванні вже третьої дитини, про це вона сама оголосила в Instagram також всього пару тижнів тому. Як зазначила Хіларі, пологи заплановані через 8 тижнів.

Нагадавши, Віктор Павлік розсекретив ім'я дитини від молодої дружини, сімейні кадри злили в мережу: "Коробочка з дивом"

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Павлика, яка втратила сина, поставила на місце вагітну Репяхову: "Бог суддя, я лише одне бажаю...".

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