Модель Емілі Ратаковськи вміє приголомшувати своїми образами, приміряючи найсміливіші вбрання
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи вже знаходиться на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка.
Але фанати гарячої красуні не сумують і продовжують публікувати в Instagram архівні знімки, які спокушають мережу.
Всесвітньо відома модель рік тому після низки червоних доріжок і зйомок вирішила взяти перерву і відправилася на райський відпочинок. Саме ці знімки знайшли її фанати. На тлі пальм, морських хвиль і скель Ратаковськи зробила яскраві фото, які одразу ж викликали "фурор в мережі".
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Так, під час відпочинку на пляжі актриса вирішила зупинитися, щоб зробити фото на тлі мальовничої місцевості. А саме - на білосніжному піску. Для прогулянки по пляжу пекуча брюнетка обрала закритий чорний купальник.
На другому знімку вона перевдяглась і позувала в бікіні з грайливими зав'язками, які відкривали огляд на її декольте. Свій пляжний образ вона доповнила солом'яним капелюшком і золотистими прикрасами.
Користувачі Мережі засипали її зовнішній вигляд компліментами: "виглядає апетитно", "занадто прекрасна, щоб бути реальною", " єдина в своєму роді красива, яку завжди люблять мої богині❤️❤️❤️❤️❤️", "смачний смачний малюк", " захват ❤️", " Ух ти!!!! Це так круто, це найкраще! 😍".
Нагадаємо, гаряча Емілі Ратаковскі позбулася трусиків, придавшись спокусі.
А ще Politeka писала, що Ратаковські без ліфчика небезпечно приспустила піджак з плечей.
Також Politeka повідомляла, що гаряча Ратаковскі потягнула за трусики, влаштувавши пустощі на пляжі.