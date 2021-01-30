Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала ідеальне тіло без одягу

28-річна чемпіонка Європи з бодібілдингу любить демонструвати шанувальників результати своїх регулярних тренувань і занять в спортзалі. На цей раз красуня поділилася новим відвертим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Юлія сфотографувалася вдома поруч з великим вікном. Судячи з усього, на знімку вона зображена повністю оголеною. Модель сидить на підлозі, підтягнувши коліна до грудей, і знімає себе в дзеркалі. У такій позі вона виглядає дуже витончено і розслаблено.

Красуня без помилкової скромності демонструє накачане тіло, за яким вона так ретельно стежить.

Шанувальники Мішури прийшли в захват від такого знімка і буквально засипали красуню лайками і компліментами.

"Вауу, як красиво", "Краса", "Богиня", "сексапільність", - пишуть люди в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Мішура виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, ледь прокинувшись. Красуня сіла на ліжку в домашньому одязі: чорному светрі із зірочками.

Можна помітити, що вона встигла надіти золоті сережки і браслет, які стали яскравим доповненням ранкового образу. Крім того, дівчина блиснула ледь помітним татуюванням на руці.

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