Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала ідеальне тіло без одягу
28-річна чемпіонка Європи з бодібілдингу любить демонструвати шанувальників результати своїх регулярних тренувань і занять в спортзалі. На цей раз красуня поділилася новим відвертим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Юлія сфотографувалася вдома поруч з великим вікном. Судячи з усього, на знімку вона зображена повністю оголеною. Модель сидить на підлозі, підтягнувши коліна до грудей, і знімає себе в дзеркалі. У такій позі вона виглядає дуже витончено і розслаблено.
Красуня без помилкової скромності демонструє накачане тіло, за яким вона так ретельно стежить.
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Шанувальники Мішури прийшли в захват від такого знімка і буквально засипали красуню лайками і компліментами.
"Вауу, як красиво", "Краса", "Богиня", "сексапільність", - пишуть люди в коментарях до фото.
Раніше ми писали, що Мішура виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, ледь прокинувшись. Красуня сіла на ліжку в домашньому одязі: чорному светрі із зірочками.
Можна помітити, що вона встигла надіти золоті сережки і браслет, які стали яскравим доповненням ранкового образу. Крім того, дівчина блиснула ледь помітним татуюванням на руці.
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