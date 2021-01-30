Популярна співачка Тіна Кароль вирішила поділитися новим відео, на якому блищала в шкіряному костюмі

Популярна виконавиця останнім часом все частіше показує в розділі Сторі, як змінюються її образи і як вона сама готується до різних зйомок в шоу, в яких зараз бере участь. Нагадаємо, що на даний момент стартували зйомки пісенного шоу "Голос", в якому Тіна виступає в якості одного з членів журі.

У невеликому ролику Кароль покрутилася перед дзеркалом, тримаючи в руках телефон і похвалилася стрункою фігурою. У Смарагдовому костюмі без декольте і зайвих деталей співачці вдалося привернути увагу фанатів. Завдяки схудлої фігурі наряд зі шкіри виглядав на зірці дуже привабливо.

Кадри з гримерки не залишили байдужими:

"Хто тут бос?; А-а-а-абалдеть) дуже крутий образ! 👍Вааау!!!; Образ🔥 🔥 🔥; ідеальна; красива, ти знайшла❤️❤️❤️🔥; емансипація жінок набула небачених масштабів».

Ми також писали, так як артистка дотримується простого правила – давати шкірі відпочивати після важкого сценічного гриму, вона недавно знову захопила природним чином без макіяжу і укладок. Розпущені локони, чисте обличчя і милий світло-бежевий костюм з пандами на рукавах надали тіні пустощів, що помітили в мережі. Варто відзначити, що артистка в реальному житті віддає перевагу саме зручний і не сильно яскравий одяг. Як правило, Кароль дотримується якогось одного б'юті-образу, але поза сценою зірка одягає завжди різний і зручний одяг.

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