Відома українська співачка Оля Полякова приміряла зухвале вбрання для зйомок шоу "Маска"

Після відпочинку на Мальдівах зірка почала займатися своїми справами і почала активно розповідати про майбутні випусках шоу, в яких брала участь. Так, зовсім скоро відбудеться черговий ефір проекту" Маска", в якому Оля з іншими членами журі повинна відгадати ім'я артиста, який виступатиме в спеціальному костюмі перед ними.

Щоб не виглядати сіро і безлико на тлі костюмів учасників, кожен з членів журі намагався вибрати різні модні наряди, які б відрізнялися за стилем і перевершували один одного. Полякова розмінюватися на дрібниці не стала і мало не купалася в блискітках.

У ролику видно, як вона одягла незвичайні чоботи-ботфорти, довжина яких була практично до самого стегна зірки, перетворюючись в "міс грацію". Також Полякова одягла блакитну сукню з непристойно-коротким вирізом, зробила яскравий макіяж і замість звичної зачіски виблискувала образом з червоними локонами.

Відзначимо, не так давно Полякова показала, як відновлюється після відпочинку з сім'єю на Мальдівах.Зірка сходила на манікюр, педикюр, змінила зачіску і провела сеанс масажу з колагеновою маскою. Таким чином зірка розкрила секрети успішного догляду за собою.

Однак, потім Полякова зізнається, що сама вона далеко не в захваті від такої «казки».

"Тільки для мене це важка праця ... хе * * Чити себе. Я б із задоволенням заросла волоссям, відростила б коріння, запустила б нігті, виростила б шерсть на ногах. У всякому разі, мені було б тепло, після Мальдів я тут так замерзла!", - з притаманним їй гумором розповіла Полякова.

Нагадавши, Полякова пофарбувалася і оновила стрижку після відпустки на Мальдівах: "зізнаюся, мені подобається!".

Як повідомляла Politeka, Полякова очманіла після повернення в Україну і нарвалася на жорстку відповідь: «Це не Мальдіви, дитинко...».

Також Politeka писала, що Полякова з Мальдів зізналася українцям, що думає про мовний закон, вибухнув скандал: "Аж нудить!"