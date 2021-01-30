Новий "Холостяк" Михайло Заливако поділився яскравим кадром у зимовому стильному образі

Вже десять років на телеекрани виходить шоу "Холостяк", який підкорює дівчат своїми несподіваними поворотами і подорожами пар по світу. Цього року також успішно вийшов і перший сезон "Холостячки", де на проекті Ксенія Мішина знайшла своє кохання. Нещодавно телеканал, на якому виходять проекти оголосив про швидкий вихід 11-го сезону і називав головного героя.

Так, головним холостяком країни став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако. Чоловік не тільки захоплений бізнесом, а й спортом. Новими фото в Instagram він ділиться не так часто, проте показує улюблені моменти. Цього разу Михайло поділився зимовим кадром, притримуючи іграшку кошеня в руках, чим підкорив дівчині.

Зазначимо, минулого року Михайло здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців. Також він зізнається, що, незважаючи на успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання.

"Найкрасивіший з холостяків ❤️; пощастить ж комусь з тобою😍 😂❤; красунчик🔥; ти диявольськи хороший🔥; головне що б воно щире було😊; парасолька то який... 😍Заради цього і пішов на такі жертви 😂; Холостяк з великим серцем❤️🌹; це буде новою етикеткою вина»Мікадо".

Раніше чоловік показав фото, на якому зображений у ліжку. Картинку він супроводив текстом з фільму»Револьвер".

«Є в кожному з нас щось таке, про що ми навіть не підозрюємо. Те існування, яке ми будемо заперечувати до тих самих пір, поки не буде занадто пізно, і це щось втратить для нас будь-який сенс. Саме це змушує нас підніматися вранці з ліжка, терпіти, коли нас дошкуляє занудний Бос, терпіти кров, піт і сльози.

А все тому, що нам хочеться показати іншим, які ми насправді хороші, красиві, щедрі, забавні і розумні. "Можете мене боятися або почитати, тільки, будь ласка, не вважайте мене таким же, як усі». Нас об'єднує ця пристрасть. Ми наркомани, що сидять на голці схвалення і визнання", - написав він.

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