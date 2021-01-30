Обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, показала зворушливе фото з донькою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку жінки у соцмережі.

Як відомо, новою коханою Мурата стала молода візажистка з Києва на ім'я Лілія. Вона регулярно публікує у своєму акаунті фото зі свого повсякденного життя, з роботи та відпочинку, а інколи тут можна помітити і колишнього чоловіка Ані Лорак, тож можна сказати, що стосунків пара не приховує.

Цього разу Лілія вирішила показати свою доньку. При цьому сама жінка позує з яскравим макіяжем та червоними губами. "Не обділила" вона і дівчинку, зробивши їй спокійний нюдовий макіяж. Зокрема, можна помітити, що у дитини нафарбовані вії, а на губах - блиск.

"Така доросла вже моя дівчинка", - написала вона.

"Гарне фото", "Красуні", "Дуже красиві", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що нещодавно Лілія повернулася з Туреччини, де провела новорічні свята разом з коханим. Крім стандартних знімків, Лілія також опублікувала відео, на якому показала, як веселиться з Муратом. Пара брала участь в якомусь конкурсі і спокусливо танцювала один перед одним.

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак зустрівся з їх підрослою дочкою і показав, якою красунею вона стала: "неймовірно схожа на...".

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