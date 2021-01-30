Популярна українська співачка Наташа Могилевська показала відео зі стилістом Андрієм Янко, розхваливши свою сукню
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Могилевської у соцмережі.
Так, на сторінці артистки з'явилось відео, на якому вона зі стилістом позує під час зйомок на фоні "зеленки".
"Натусік! Залітай на шампусік!" - сказав Янко, процитувавши нову пісню артистки.
Могилевська, у свою чергу, похвалилася сукнею від Янко.
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"Моя найгарніша помаранчева сукня, найгарніша сукня 2020 року", - сказала співачка.
Також співачка кокетливо притулилася бюстом до стиліста, а в кінці відео поцілувала його в щічку.
Як відомо, в грудні 2020 року Могилевська випустила кліп на нову пісню "Натусік". Відео набрало вже понад 734 тисячі переглядів на YouTube та стало вірусним у соцмережах. Шанувальники артистки знімають власні відео, як вони співають та танцюють під нову пісню.
Судячи з усього, помаранчева сукня, про яку говорила Могилевська, була на ній під час виступу в ефірі одного з українських телеканалів.
Раніше сам Янко вже постив на своїй сторінці фрагмент цього виступу та розповідав, що на пошив сукні для співачки було не так багато часу, однак вони з напарником впорались.
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