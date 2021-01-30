Відома українська співачка Оля Полякова зняла на відео свої б'юті-процедури та досить емоційно звернулась до своєї аудиторії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Полякової у соцмережі.

Так, артистка вирішила пояснити своїм підписникам різницю між ботоксом та філерами.

"Боже! Яка новина! Всі гламурні видання кричать: "Емілі Ратаковскі наколола губи ботоксом!". Яке горе! Ви собі уявляєте, що це таке? Ботокс колять, щоб блокуати м'язи. Якщо ботокс уколоти в губи, ви не зможете ані сміятись, ані розмовляти, ані когось навіть поцілувати. В губи, щоки - весь цей об'єм - це роблять філери. Ботокс просто блокує мімічні м'язи", - розповіла вона.

Співачка на підтвердження своїх слів показала фоловерам фото власного чола до та після процедури.

Вона наголосила, що після філерів може спкійно рухати бровами, але при цьому чоло не морщиться.

"Тому не пишіть фігню", - закликала артистка та порадила свого доктора.

Також Полякова додала, що поява мімічних зморшок залежить не від віку, а від емоційності.

"Ми, дівчатка, буваємо дуже емоційними навіть в дуже ніжному віці", - додала вона.

Нагадаємо, Полякова пофарбувалася і оновила стрижку після відпустки на Мальдівах: "зізнаюся, мені подобається!".

Як повідомляла Politeka, Полякова очманіла після повернення в Україну і нарвалася на жорстку відповідь: «Це не Мальдіви, дитинко...».

Також Politeka писала, що Полякова з Мальдів зізналася українцям, що думає про мовний закон, вибухнув скандал: "Аж нудить!"