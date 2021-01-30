Юна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" показала свій новий образ

Не так давно Варварі Кошовій виповнилося 13 років. При цьому вона вже щосили веде аккаунт в Instagram і радує своїх передплатників новими фото, на яких демонструє свої експерименти з макіяжем. Нові Селфі не стали винятком.

Так, Кошова-молодша знову продемонструвала вміння користуватися косметикою на фото, зроблених крупним планом. Судячи зі знімків, дівчина використовувала тон, туш, блиск для губ. Найяскравішими акцентами на її обличчі стали підкреслені рум'янами вилиці і нафарбовані брови.

Не так давно Кошова підстриглася під каре, проте на нових фото її волосся виглядає ще й світліше, ніж зазвичай. Можливо красуня вирішила їх освітлити.

Підписники дівчини активно коментують її знімки.

"Красуня", "Краш", "Вау", "дуже круте фото", "офігеть яка красуня У мене в стрічці", "вогонь", "Вауууу, Малятко, навіщо так красиво", "боже красуня", "Гарненька", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кошова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в новому ефектному образі.

Цього разу юна красуня приміряла маску, яка збільшує очі, робить губи дуже пухкими, а шкіру ідеально гладкою.

Дівчина ніяк не підписала фото, залишивши тільки смайлик.

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