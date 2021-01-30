Відомий український ведучий Юрій Горбунов похвалився стильним спільним фото зі співачкою Надею Дорофєєвою
Як повідомляє Politeka.net, шоумен опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram.
Дорофєєва стала одним із зіркових тренерів в новому сезоні популярного шоу»Голос країни". Саме під час спільних зйомок Горбунов і сфотографувався зі співачкою.
На знімку ведучий позує в блакитному костюмі і чорній сорочці. А ось сама Надя стоїть в розкішному сріблястому платті. Доповнив блискучий образ співачки яскравий макіяж з використанням блискіток. Зірка показує характерний жест рукою.
"Надя чітко показує-завтра, 31 січня, другий епізод "Голосу країни"! Дивимося!",- підписав фото Горбунов.
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Його шанувальники тут же відреагували на пост.
"нереально красиві", "у вас на профілі не вистачає тільки Селфі з Баланом, пан Горбунов", "дуже чітко", "де Катя?", "Наша принцеса", "Милашечки", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Горбунов вивів дружину Катерину Осадчу на нічну прогулянку з сином.
Зірка опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото, зроблене в засніженому Києві.
Поки батько з сином каталися по дорозі, Катерині Осадчій довелося зробити фото.
Нагадаємо, Юрій Горбунов з нафарбованими губами в обнімку з Кароль посварив українців:"Не квіти, а квіти".
Як повідомляла Politeka, Горбунов розбурхав нічними розвагами з сином і завдав клопоту Осадчій: "не можу зловити".
Також Politeka писала, що щасливого Горбунова застукали в компанії молодої красуні, Осадчій це не сподобається: "ми завжди...".