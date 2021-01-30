Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова розкрила правду про свій стан

Раніше дружина "Холостяка" поділилася в своєму Instagram постом, в якому розповіла, як протікає її вагітність. Після цього багато хто почав писати їй з зізнаннями про те, що бояться вагітності. Як повідомляє Politeka.net, в новому пості Квіткова вирішила прояснити деякі нюанси.

"Хочу відразу сказати, що тут я пишу тільки про свій досвід, через що я пройшла і проходжу. Я знаю багатьох дівчат, які взагалі не знали що таке «токсикоз» і нудота зовсім. Абсолютно кожен організм поводиться по-різному по час вагітності", - підкреслила Квіткова.

Красуня підкреслила, що навіть незважаючи на складнощі, вагітність стала для неї «найпрекраснішим часом».

Вона також розповіла, як сам Добринін ставиться до цього хвилюючого періоду.

"Навіть описати вам не можу, що відбувається, коли Микита розмовляє, цілує або гладить животик. Ми кожен день дякуємо Всесвіту, що з нами сталося таке диво. І скажу вам чесно, нудота - це ніщо, в порівнянні з тим, коли ти дивишся на УЗД і бачиш своє маленьке щастя», - підсумувала Квіткова.

Вона також поділилася свіжим фото з Мальдівського пляжу, на якому сидить під пальмою в романтичній сукні.

Її передплатники тут же відреагували на пост.

"Краща", "Супер фото", "дитинка відчуває любов мило", "це дуже прекрасний період", - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала животик, не стримавши емоцій: "нарешті...".

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