Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова розкрила правду про свій стан
Раніше дружина "Холостяка" поділилася в своєму Instagram постом, в якому розповіла, як протікає її вагітність. Після цього багато хто почав писати їй з зізнаннями про те, що бояться вагітності. Як повідомляє Politeka.net, в новому пості Квіткова вирішила прояснити деякі нюанси.
"Хочу відразу сказати, що тут я пишу тільки про свій досвід, через що я пройшла і проходжу. Я знаю багатьох дівчат, які взагалі не знали що таке «токсикоз» і нудота зовсім. Абсолютно кожен організм поводиться по-різному по час вагітності", - підкреслила Квіткова.
Красуня підкреслила, що навіть незважаючи на складнощі, вагітність стала для неї «найпрекраснішим часом».
Вона також розповіла, як сам Добринін ставиться до цього хвилюючого періоду.
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"Навіть описати вам не можу, що відбувається, коли Микита розмовляє, цілує або гладить животик. Ми кожен день дякуємо Всесвіту, що з нами сталося таке диво. І скажу вам чесно, нудота - це ніщо, в порівнянні з тим, коли ти дивишся на УЗД і бачиш своє маленьке щастя», - підсумувала Квіткова.
Вона також поділилася свіжим фото з Мальдівського пляжу, на якому сидить під пальмою в романтичній сукні.
Її передплатники тут же відреагували на пост.
"Краща", "Супер фото", "дитинка відчуває любов мило", "це дуже прекрасний період", - пишуть люди.
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