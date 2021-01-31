Про що не розповідала герцогиня

Мати Меган Маркл Дорія рідко з'являється на публіці, але заради нової книги про герцогиню Сассекську зробила виняток

Про це пише видання 7 днів.

Так, Дорія Рагланд в спілкуванні з королівським біографом Шоном Смітом відкрила деякі таємниці особистого життя дочки.

Дорія була другою дружиною Томаса Маркл, і коли народилася Меган, то жінка жила не тільки з чоловіком, але і його двома дітьми від першого шлюбу. А ситуацію погіршувало те, що сім'я жила в розкішному районі Лос-Анджелеса.

Тоді Томас пристойно заробляв, а афроамериканка Дорія незатишно себе почувала в районі, де переважало біле населення.

Як зізнається мати Меган Маркл, її часто приймали за служницю або в якості няні майбутньої зірки Голлівуду.

Дорія намагалася з самого юного віку просвіщати дочку по частині расової і соціальної нерівності. А через якийсь час Маркл і сама переконалася в існуванні цих проблем, коли Дорія пішла від чоловіка і переселилася в будинок своєї матері в набагато біднішому районі міста.

За словами Дорії, тоді Меган Маркл була занадто маленькою, щоб розуміти, як її мати намагається жити на рівних умовах з чоловіком, його дітьми-підлітками і багатими сусідами. Тому принц Гаррі здивується, почувши справжню історію життя Меган Маркл і її матері в США.

Раніше батько Меган Маркл Томас анонсував, що скоро розкриє незручну правду про дружину принца Гаррі.

Так, 76-річний Томас Маркл анонсував вихід документального фільму про життя його дочки Меган.

Батько герцогині Сассекської також розповів, що в документальний фільм потраплять відео з домашнього архіву, а також фото його дочки, які раніше не потрапляли в ЗМІ.

Таким чином, Томас Маркл після гучного публічного конфлікту з Меган вирішив розкрити всі секрети своєї дочки, яка, за його словами, нібито відреклася від нього.

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