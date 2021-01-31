Співачка Надя Дорофєєва підкорила мегачуттєвим і ніжним образом
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому постала в незвичайному вбранні.
Так, Надя на чорно-білому кадрі позувала в міні-сукні з величезним вирізом на спині, але зате з довгими рукавами. Дівчина спеціально повернулася найвигіднішим ракурсом, вставши перед камерою в півоберта, кинувши томний погляд через плече.
Зібравши волосся у високий пучок і залишивши кілька тонких локонів, які обрамляли обличчя, красуня підняла руку й відкрила ротик, застигнувши в чуттєвій позі.
Падаюче світло "намалювало" на стіні за нею дивовижний силует, яким можна милуватися вічність.
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Екс-дружина Потапа Горова звела з розуму пристрасним образом в шкіряному плащі: "Куди там Каменських…"
"Тінка заразила": конфуз Монатіка потрапив на відео і наробив шуму в мережі, без Кароль не обійшлося
Суддя "Х-Фактора" Кондратюк розніс "Квартал 95" і "Дизель Шоу" за оборудки з РФ: "Риба гниє з голови"
Знайдено тіло відомого актора-красеня, йому було всього 26: "Не витримав локдауна"
Настільки ніжний образ незвичайний для Дорофєєвої. Найчастіше дівчина козиряє на фото в епатажних і кричущі нарядах, з нальотом хуліганського шику.
Зухвалі рвані джинси, футболки і світшоти з помітним принтом, бомбери і куртки-оверсайз, об'ємні пальто і різнокольорові кросівки – ось ті речі, які найчастіше можна зустріти в виходах співачки.
Раніше ми розповідали, Дорофєєва схвилювала публіку фото, від якого кидає в тремтіння. Зірка вийшла на мороз в білому банному халаті, з кавовим коктейлем в пластиковому стаканчику. Щаслива Надя посміхалася та ловила сніжинки.
"Надя, замерзнеш", "в халаті не холодно?", "Бігом в будинок, холодно", "атмосферні фотки", "в черговий раз переконуюся, що ти найкрасивіша дівчина в Україні", "я думаю, ця жінка божевільна", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку: "було дивно..."
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри: "Ох, яка..."