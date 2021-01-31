Співачка Надя Дорофєєва підкорила мегачуттєвим і ніжним образом

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому постала в незвичайному вбранні.

Так, Надя на чорно-білому кадрі позувала в міні-сукні з величезним вирізом на спині, але зате з довгими рукавами. Дівчина спеціально повернулася найвигіднішим ракурсом, вставши перед камерою в півоберта, кинувши томний погляд через плече.

Зібравши волосся у високий пучок і залишивши кілька тонких локонів, які обрамляли обличчя, красуня підняла руку й відкрила ротик, застигнувши в чуттєвій позі.

Падаюче світло "намалювало" на стіні за нею дивовижний силует, яким можна милуватися вічність.

Настільки ніжний образ незвичайний для Дорофєєвої. Найчастіше дівчина козиряє на фото в епатажних і кричущі нарядах, з нальотом хуліганського шику.

Зухвалі рвані джинси, футболки і світшоти з помітним принтом, бомбери і куртки-оверсайз, об'ємні пальто і різнокольорові кросівки – ось ті речі, які найчастіше можна зустріти в виходах співачки.

Раніше ми розповідали, Дорофєєва схвилювала публіку фото, від якого кидає в тремтіння. Зірка вийшла на мороз в білому банному халаті, з кавовим коктейлем в пластиковому стаканчику. Щаслива Надя посміхалася та ловила сніжинки.

"Надя, замерзнеш", "в халаті не холодно?", "Бігом в будинок, холодно", "атмосферні фотки", "в черговий раз переконуюся, що ти найкрасивіша дівчина в Україні", "я думаю, ця жінка божевільна", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку: "було дивно..."

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