Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий похвалився стильним фото з відомим репером і продюсером Потапом
Як повідомляє Politeka.net, знаменитий гуморист поділився новим фото в розділі сторіз свого Instagram.
На ньому Кошовий позує поруч з Потапом. Як пояснив у підписі на знімку комік, фото було зроблено на зйомках програми «Ліга сміху».
На фото обидва артисти позують в однакових чорних костюмах. Через це, а також однакових лисин знаменитості виглядають, як справжні Близнюки.
Кошовому явно припало до душі це фото, наповнене харизмою двох артистів.
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"Шо по стайлу?", - з гумором підписав знімок комік.
Втім, варто відзначити, що самому Потапу зараз явно не до жартів, адже всього шість днів тому з життя пішов його тесть, батько Насті Каменських. Після цього продюсер спільно зі своєю дружиною випустили емоційну ліричну пісню, в якій Настя змогла виплеснути всі свої почуття.
Нагадаємо, що раніше Кошовий привітав свого друга, нинішнього президента України Володимира Зеленського, з днем народження.
"Будьте здорові, пане Президенте, все найкраще у нас з Вами попереду)", - звернувся Кошовий до президента і нагадав про їх багаторічну дружбу в зворушливому пості в своєму Instagram.
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