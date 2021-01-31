В Україні зміниться ціна на газ і почнеться вакцинація від коронавірусу



Як повідомляє Politeka.net, ці, та інші не менш важливі зміни чекають українців вже в лютому.

Попри те, що багато процесів вакцинації від коронавірусу знаходяться на етапі узгодження, українців почнуть прищеплювати від COVID-19 вже 15 лютого або пізніше – орієнтовно в ці дати в нашу країну повинні привезти перші вакцини.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках міжнародної програми COVAX, яка передається Україні Безкоштовно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - пояснив Ляшко.