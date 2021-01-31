В Україні зміниться ціна на газ і почнеться вакцинація від коронавірусу
Як повідомляє Politeka.net, ці, та інші не менш важливі зміни чекають українців вже в лютому.
Попри те, що багато процесів вакцинації від коронавірусу знаходяться на етапі узгодження, українців почнуть прищеплювати від COVID-19 вже 15 лютого або пізніше – орієнтовно в ці дати в нашу країну повинні привезти перші вакцини.
"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках міжнародної програми COVAX, яка передається Україні Безкоштовно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - пояснив Ляшко.
Також, з 1 лютого в Україні знизиться вартість природного газу – ціни будуть обмежені на рівні 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів.
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Ще 26 січня свої тарифи на лютий оприлюднили майже всі газопостачальні компанії.
Наприклад, постачальник MegaWatt запропонував своїм клієнта ціну 6,79, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88, енергетичні ресурси України - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волиньелектро збут - 6,97, а ETG.UA -6,98 грн за кубометр.
В Україні з 1 лютого по 5 березня пройде реєстрація учасників ЗНО. Завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-пропуски, де буде вказано час і місце проведення тестувань, зареєстровані учасники зможуть до 30 Квітня.
Також українцям варто готуватися до кількох спалахів на сонці в лютому.
За словами фахівців, перша і досить потужна хвиля магнітних бур очікується 9 лютого, але метеозалежні українці можуть відчувати вплив геомагнітних коливань на сонці вже з 7 числа.
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