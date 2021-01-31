Співачки Алла Пугачова і Лайма Вайкуле здивували незвичайним заняттям
Як передає Politeka.net, кумедне відео з'явилося на Instagram-сторінці дочки Примадонни.
"Нічого не відвалюється", - заінтригувала Ліза підписом До посту.
На опублікованих кадрах, зірки в невимушеній обстановці обговорили свій похід на дискотеку.
"Ох, натанцювалися", - заявила Вайкуле.
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"Фух, я не можу, ноги відвалюються. Який успіх!",- додала Пугачова.
"Зараз вже стемніє, пропоную піти на іншу дискотеку. Більш розв'язну", - запропонувала Лайма.
"Думаєш ми в темряві Молодші виглядаємо? Молодий, молодий... Іноді хочеться постарше", - поділилася Примадонна, але отримала зауваження від свого чоловіка.
"Я вам дам постарше!",- заявив шоумен за кадром.
Розіграна сценка повеселила шанувальників зірки.
"Дівчатка красуні !!! Максу пощастило"," Ой хуліганки, зробили настрій на весь вечір"," веселі дівчатка"," найдорожчі, то Алла, що Лаймі, красивіше і молодше виглядають, ніж Собчак", - писали користувачі Мережі під відео.
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