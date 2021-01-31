Українська співачка Оля Полякова на сцені воліє блищати в найсміливіших і відкритих нарядах
Оля Полякова завжди влаштовує феєричні шоу під час своїх виступів, а також з'являється на концертах в досить сміливих і незвичайних нарядах. Вони, як правило, не приховують її форми і також використовуються для зйомок в кліпах. Наприклад, для пісні» Королева ночі " зірка використовувала наряд з блискучої тканини, коротенької спідниці, такий же кофтинки і макіяж в стилі 90-х років.
Цього разу на фан-сторінці шанувальники вирішили поділитися роликом, в якому опублікували кадри з підготовки до виступів зірки. Позуючи за лаштунками, Полякова в розкішних сукнях, що оголюють її ноги і бюст, виблискувала по повній програмі.
Як можна помітити в ролику, зараз співачка все більше відходить від образу "російської красуні з кокошником". І хоча в образах зірки є якась нота ексцентричності, вбрання Полякової розбурхують мережу кожен раз.
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Масивні корони, напівпрозорі сукні та прикраси з пір'я в ролику виглядали досить зухвало, а Латексні сукні з вирізами підкреслили її худу фігуру.
Відзначимо, після Різдва артистка зі своєю сім'єю поїхали відпочивати на знаменитий курорт, але розрахувала свою норму і злегка поправилася. Вона показала свою фігуру на відвертих фото, які опублікувала в соцмережі "Instagram".
Користувачі Мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки:
"Боже, яка гарна"; " Полякова, це легально так виглядати?"; "Нереальна, Божественна дівчина, заглядіння😍❤️"; " Оля, дайте відповідь, будь ласка, чому ви така богиня?"; "Фігура вогонь"; " з такою фігуркою не страшні кілограми! Статуетка ви, Оля"; "прилетиш і знову треники"; " Оля, бігати!!!"; "відразу на обкладинку!"; "; "А нехай собі намічається 😁 виглядаєте супер!))) "; "Бомба ракета гармата граната".
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