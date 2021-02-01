Відома спортивна модель Ана Чері показала себе і зробила пропозицію

На фото Ана здалася в топіку, які вирішила розстебнути. Дівчина була без білизни, тому можна оцінити пишний бюст красуні, який так і просився "на свободу". Чері дивилася в камеру, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов дуже захоплюючим і запалюючим, адже фітнес-модель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давайте поговоримо", - написала Чері під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ферзевий гамбіт", "Супер, така красива жінка"," Я не можу дочекатися, щоб полюбити тебе", " який у тебе розмір в цьому топі?", "Дуже красиве тіло ..", "Не можу дочекатися, щоб побачити мою Леді в цьому!", "Вау, ти ідеальна", "дуже мила і красива жінка"," чудово, красиво, я люблю тебе", " здається, що всякий раз, коли я відкриваю IG, першим в черзі з'являється відмінна фотографія з вами. Я люблю це".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуру в нових лосинах зі стяжками.

Ана блищала в нових болотного кольору лосинах зі стяжками і коротенькому ТОПі без рукавів. Акцент Чері зробила на своїх формах, адже їх ідеально підкреслили ті самі лосини, які вона створила як модель, що представляє марку її одягу.

Нагадаємо, фітнес-модель Ана Чері потрясла пружними сідницями в тісних лосинах

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