Потужна магнітна буря накриє не тільки Україну, а й всю Землю вже в лютому

Попередження для всіх жителів планети зробили фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, пише Оглядач .

Так, геомагнітний шторм принесе багатьом людям, і українцям тому числі, серйозні неприємності зі здоров'ям вже в найближчі дні.

Експерти її класифікують, як магнітну бурю рівня G1 (всього їх 5). Це означає, що вона буде пов'язана з посиленням сонячного вітру, що виникає з виступу Південної полярної корональної діри.

Метеозалежні люди відчують на собі вплив бурі вже 1 лютого. У них можлива аритмія серця, шум у вухах, скачки тиску головний біль, перевтома і безсоння.

Деякі будуть відчувати психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Бурю відчують, в першу чергу, люди похилого віку, а також сердечники, гіпертоніки і ті, хто має хронічні захворювання. Лікарі радять цим категоріям тримати лікарські препарати напоготові.

Щоб уберегтися від геомагнітної бурі потрібно: висипатися, не планувати особливо важкі завдання на роботі, відмовитися від спиртного і кави, не перевантажувати шлунок важкою їжею (смаженої і копченої), приділяти більше часу прогулянкам на свіжому повітрі, при цьому уникаючи перевтоми.

Людям з груп ризику необхідно контролювати тиск і стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, що магнітні бурі вдарять в найближчі тижні, названі точні дати

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