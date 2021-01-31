Українська співачка Джамала показала свій новий лук в стильному образі

Звичайно, виконавиця, яка всерйоз зайнялася собою і сіла на жорстку дієту, не могла не поділитися цікавими фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Як видно, Джамала вибрала туніку молочного кольору і широкі штани. Артистка підняла руку, закрила очі і прийняла мрійливу позу. З хвилястим укладанням і макіяжем зірка виглядала дуже заманливо.

"Мрій", - коротко підписала вона.

Фолловери відразу ж залишили захоплені коментарі під фото знаменитості, зазначивши, що виглядає вона просто відмінно.

"Яка чудова", "Прекрасна наша Джаааа😍 Марина завжди робить для Вас шикарні фото🙏 🏻❤️", " «Мріючи ... тебе тільки мріючи! Не стримуй дихання свого мріяння », "Цікаво, а на скільки відсотків збулися твої мрії Джа ??? Я припускаю на відсотків 70% точно ! i і що ще залишилося ?🤔 Наприклад, я мрію що б ти заспівала дуетом, з кимось вокально сильним. Рівним тобі так сказати. Співачка Адель цілком підійде 😉 🖤 , " Джамала наказала - - - мріяти ! Ну як мінімум, саме так це прозвучало в моїй голові😊 😈!!! Фотки-прикольні", - пишуть в мережі.

Не так давно ми повідомляли, що Джамала продемонструвала результат правильного харчування - вона запостила знімки з сонячного Єгипту, де попозувала в купальнику на березі моря.

Нагадаємо, що худне Джамала показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.

А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.

Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.