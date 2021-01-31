Відома модель Олівія Калпо, переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012", показала себе на відпочинку

На фото Олівія була в білому купальнику і капелюшку. Зірка посміхалася, а в руках тримала якийсь напій. Калпо доповнила образ прикрасами, які можна побачити на бюсті і животику. Красуня посміхалася і знімала себе зверху, показуючи свої форми в кращому ракурсі, завдяки чому кадр вийшов дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Цей погляд безцінний. Вдалого дня", " Ух ти, такий приголомшливий знімок!", "Яка фантастична картина" ," як завжди саме сліпуче і зачаровує, чуттєве і красиве", " тільки ти можеш зробити її приголомшливою!", "Ви чиста досконалість", "дійсно чудова картинка, красуня", "ви ідеальні, ваша краса бездоганна".

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Цього разу спокусниця постала в білому вбранні без білизни. Це був сарафанчик, що тримається на найтонших бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей. Величезне декольте було настільки сміливим, що привертало увагу, а акценту до нього ще й додавали красиву прикрасу.

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