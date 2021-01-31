Українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заінтригувала фанатів кадрами з відомим ведучим

Несподіване відео артистка виклала у себе в Instagram в розділі

"сторіз", передає Politeka.net

На них, грайлива Ксенія позує у себе на кухні з українським шоуменом і ведучим нового сезону «Голос Країни» Славою Дьоміним, який каже, що поставив Мішиній 31 питання. Очевидно йдеться про інтерв'ю.

Почервонілий Дьомін зізнався, що спітнів, поки спілкувався з «Холостячкою», зачарований її красою.

Актриса кокетує з ведучим, вони жартують і сміються разом і невідомо, як на таке відреагує новий коханий Ксенії. Можливо Олександр Еллерт буде ревнувати.

Шанувальники також не змогли висловитися про побачене, так як в розділі «сторіз», як відомо, коментарі відключені.

Раніше ми повідомляли про те, що Ксенія Мішина зізналася, що у її 8-річного сина Платона склалися хороші стосунки зі сценаристом "Кварталу 95" після його переїзду. За словами актриси всього через пару днів після закінчення проекту вона привела Олександра до Платона, щоб повідомити синові про це.

"У них хороші стосунки. Я пам'ятаю, що ми прийшли з Сашею через кілька днів після закінчення проекту, коли ми почали... ну, скажімо так, сформували ідею жити разом і ми пішли до мене розмовляти з Платоном. Ми розповіли йому цю новину і він дуже зрадів. Він сказав: "Вау, класно, Саня буде з нами разом жити!". Я взагалі дуже тільки" за", - каже Мішина.

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Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розповіла, як ридала на "Холостячку" і чим образив її Еллерт: "якийсь дурник"

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