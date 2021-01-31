Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна захопила романтичним образом

Як передає Politeka.net, відео з фотосесії артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте до кінця сторінки)

На опублікованих кадрах Юлія позувала в елегантній вечірній сукні, яку ідеально підкреслювали її жіночність.

Шанувальники співачки були в захваті від відео, а деякі висловили надію, що Саніна займе крісло судді "Голосу країни" в новому сезоні.

"Шикарна дівчина, чудова співачка)", "Це взагалі законно бути такою ідеальною?", "Дивовижний", "Карколомна", Юлія, ви просто ангел", "Що за Боги так примарафетили Богиню?", "Досі чекаю вас у тренерському кріслі "Голосу країни". Сподіваюся, в наступному сезоні це здійсниться", - писали в коментарях під постом співачки.