Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому образі

На фото зірка здалася в накидці, яку залишила відкритою, а також трусиках. Ратаковскі насолоджувалася променями сонця, позуючи біля стіни. Емілі закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Як можна помітити, модель не одягла бюстгальтер, але це її зовсім не бентежило. Кадр вийшов максимально гарячим і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше ста лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "Чарівна", "Топ".

На другому фото Ратаковскі була вже в чорному вбранні. Волосся у Емілі були зібрані назад, а руки дівчина підняла вгору. Зірка дивилася прямо в камеру і хвалилася бездоганними рисами зовнішності, роблячи кадр дуже зачаровує і ніжним.

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Цього разу Емілі на фото підкорювала зухвалим чином в червоній білизні з тонкими чорними мереживами зверху і на акуратних бретельках. Як видно, Емілі невимовно пощастило: природна худорба в її тілі парадоксальним чином поєднується зі значним бюстом.

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