Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому образі
На фото зірка здалася в накидці, яку залишила відкритою, а також трусиках. Ратаковскі насолоджувалася променями сонця, позуючи біля стіни. Емілі закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Як можна помітити, модель не одягла бюстгальтер, але це її зовсім не бентежило. Кадр вийшов максимально гарячим і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше ста лайків і написали коментарі:
"Вогонь", "Чарівна", "Топ".
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Дорофєєва в міні з величезним вирізом змусила ковтати слинки своїм силуетом: вигідний ракурс
Кравець з "Квартал 95" повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна допомога: "Друзі, треба…"
Анджеліна Джолі викликала переполох на пляжі, з'явившись в чорному бікіні: "Дечого не вистачає..."
Розповнілий Кошовий з "Квартал 95" приголомшив виглядом в гостях у Еллерта: "Ви дивіться, дивіться..."
На другому фото Ратаковскі була вже в чорному вбранні. Волосся у Емілі були зібрані назад, а руки дівчина підняла вгору. Зірка дивилася прямо в камеру і хвалилася бездоганними рисами зовнішності, роблячи кадр дуже зачаровує і ніжним.
Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вміє привернути до себе увагу навіть в одному ліфчику.
Цього разу Емілі на фото підкорювала зухвалим чином в червоній білизні з тонкими чорними мереживами зверху і на акуратних бретельках. Як видно, Емілі невимовно пощастило: природна худорба в її тілі парадоксальним чином поєднується зі значним бюстом.
Нагадаємо, Ратаковскі в міні-бікіні пронизала своєю розкішшю, показавши найапетитніші місця
А ще Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі перетворилася на жінку-кокетку, змінивши зачіску і стиль
Також Politeka писала, що чарівна Ратаковскі відчинила піджак в ресторані, "забувши" надіти ліфчик