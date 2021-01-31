Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка "Victoria's Secret", вразила гарячим видом на відомому телевізійному шоу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька фотографій, зроблених під час зйомки німецького шоу «Топ-модель» - аналог нашого «Топ-модель по-українськи».

На Алессандрі були одягнені об'ємні штани з високою посадкою і мініатюрний топ, який більше нагадував ліфчик. Красуня підкреслила свої видатні форми, але, щоб образ не виглядав непристойно, накинула зверху піджак. Особливою родзинкою виявився той факт, що топ був наполовину прозорим. Образ доповнювали прикраси на шиї і руках. Розкішне волосся моделі додало шарму знімку.

"Леді бос", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Яка красива", "Ти завжди така чарівна?", "Королева босів", "Одна з найкрасивіших жінок у світі", "Богиня", "але на тобі обручка", "Дивовижно", "ти така мила, люблю тебе, Алессандра", "ви виглядаєте просто неймовірно, Алессандра. Казково!", "Ти виглядаєш так красиво і чудово. Не можу підібрати слів, щоб описати цю красу", - пишуть користувачі Мережі.

На даний момент невідомо, що Амбросіо робила на зйомках. Можливо, вона стала ще однією суддею проекту.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в пікантній позі з ніжкою догори показала свою пишність: «завжди пристрасна».

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