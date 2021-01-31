Внучка знаменитої співачки Софії Ротару модель Соня Євдокименко зачарувала кадрами з улюбленцем своєї бабусі

Відповідне відео з'явилося на особистій сторінці дівчини в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, 19-річна Соня, яка живе і навчається в Нью-Йорку, приїхала в рідну Україну, де насолоджується зимовими пейзажами в заміському будинку під Києвом.

Дівчина, яка жодного дня не може прожити без фотознімків, вийшла на прогулянку з песиком своєї бабусі на прізвисько Джиммі і вирішила попозувати з ним на відео.

Соня, одягнена в білу хутряну шубку і шапку, взяла тварину на руки, обійняла і поцілувала собаку, а потім грайливо підморгнула в кадр.

Потрібно відзначити, що все вийшло досить цікаво, проте шанувальники відзначили смуток в очах дівчини, вони припустили, що можливо Соня скоро їде і таким чином прощається.

"Сонечка, у тебе смуток в очах. Будеш напевно сумувати за Джиммі і не тільки ❤ ️ " - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що Соня показала в мережі свого нареченого. Ним виявився 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році молода людина потрапила в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Нагадаємо, що онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.

Як Politeka писала, що юна внучка Ротару нарозхрист козирнула ідеальною зовнішністю в центрі Києва.

Також Politeka повідомляла, що юна внучка Ротару полонила своєю природною красою, кадр насолоди.