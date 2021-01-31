Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в останній день відпустки
Зірка здалася цього разу в купальнику, який складався частково з мотузочок. Дівчина пройшлася по коридору, хвалячись пишним засмаглим бюстом, який практично не вдалося вмістити, видно, що "бомбочки" так і просяться на свободу. Волосся було у Міли розпущеним, а образ Кузнєцова доповнила стильними окулярами. Модель розповіла, що це останній день відпустки і залишилося кілька годин для відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Йду здавати ключі і ще чотири години часу. Юха. Купатися, плавати, засмагати", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Ого, великі гармати, обожнюю їх, дитинко", " Шикарно. Так мені подобається ще більше", " Покажи свою бюст, будь ласка, моя дорога!", "Виглядаєш незрівнянно. От би мені теж туди до сонечка", "тобі підійшов би який-небудь потужний аксесуар".
Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова спокусила формами і похвалилася відпочинком в теплих краях посеред зими.
"Одні відпочивають влітку, інші-там, де літо", - написала вона.
Модель досконало продумала свій образ, вдало поєднавши червоний і чорний кольори. На ній купальник червоного кольору з чорною блискавкою посередині, яка вдало підкреслює бюст Кузнєцової.
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А ще Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова без сорому вивалила бюст 15-го розміру на відпочинку в Єгипті
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