Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в останній день відпустки

Зірка здалася цього разу в купальнику, який складався частково з мотузочок. Дівчина пройшлася по коридору, хвалячись пишним засмаглим бюстом, який практично не вдалося вмістити, видно, що "бомбочки" так і просяться на свободу. Волосся було у Міли розпущеним, а образ Кузнєцова доповнила стильними окулярами. Модель розповіла, що це останній день відпустки і залишилося кілька годин для відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Йду здавати ключі і ще чотири години часу. Юха. Купатися, плавати, засмагати", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ого, великі гармати, обожнюю їх, дитинко", " Шикарно. Так мені подобається ще більше", " Покажи свою бюст, будь ласка, моя дорога!", "Виглядаєш незрівнянно. От би мені теж туди до сонечка", "тобі підійшов би який-небудь потужний аксесуар".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова спокусила формами і похвалилася відпочинком в теплих краях посеред зими.

"Одні відпочивають влітку, інші-там, де літо", - написала вона.

Модель досконало продумала свій образ, вдало поєднавши червоний і чорний кольори. На ній купальник червоного кольору з чорною блискавкою посередині, яка вдало підкреслює бюст Кузнєцової.

Нагадаємо, Українка Міла Кузнєцова ледве "втихомирила" свій 15-ий розмір в маленькому ліфчику

А ще Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова без сорому вивалила бюст 15-го розміру на відпочинку в Єгипті

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром блиснула своїми "ананасиками" в тісній маєчці



