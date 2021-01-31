Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачного цибулевого супу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував покрокові інструкції, які допоможуть будь-кому приготувати цей шедевр у себе вдома.

Для приготування вам знадобиться:

500 гр цибулі,

60 гр вершкового масла,

20 гр оливкової олії,

10 гр цукру,

750 гр насиченого бульйону,

75 гр білого сухого вина,

1 ст. ложка коньяку,

перець, мускатний горіх, чебрець,

хліб,

100 гр сиру грюйер.

За словами Ярославського, бульйон можна зробити з курячих кісток і крил. Також можна використовувати яловичий бульйон. Цибулю потрібно нарізати соломкою і підсмажити на сковороді близько 35-45 хвилин. Через 20 хвилин смаження вогонь потрібно зменшити, не даючи цибулі підгорати. Коли цибуля готова, додайте в зажарку цукор, перець, чебрець, після чого вливайте коньяк, і через хвилину біле вино.

Дайте вину випаруватися, після чого додавайте до цибулі бульйон. Налийте в супницю суп, покладіть зверху шматочок хліба і посипте його сиром. Далі знову налийте суп, покладіть хліб і сир. Відправте суп в духовку, щоб сир запікся до рум'яної скоринки.

"Це смакота!",- додав Ярославський.

Він також зазначив, що цей суп буде дуже актуальним для людей з похміллям.

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