Дочка легенди українського кіно Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна розповіла, чому не поширюється з приводу особистого життя

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в повсякденному образі. Трохи розпатлана зірка сиділа за столом у смугастій кофтині.

"Спасибі за таку кількість питань, мені приємно, що Вам цікаво. Але, щоб відповісти на все, необхідно витратити весь день. Багато, звичайно ж, запитують про сім'ю. Я досить закрита людина, і не люблю жити напоказ. Мені здається, кожен має право на приватність і на свій особистий простір. Вже така ось я", - зізналася Паперна.

У коментарях актрисі залишили масу хороших відгуків, але знайшлися і ті, хто боляче вколов артистку, нагадавши, що батько її дітей Володимир Яглич досі не оформив з нею стосунки офіційно.

"Все правильно! Щастя любить тишу", "яке красиве фото, така ніжність", "і це правильно", "Ваша мама в останньому інтерв'ю розповідала, що ви дуже чекаєте пропозиції від Володимира. Діти є, а одружуватися він не поспішає, хоча на Ходченковій одружився відразу і дітей не було", "Однозначно вірний вибір", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Володимир Яглич був кілька років одружений на зірці фільмів "Квартал 95" Світлані Ходченковій. До речі, фани відзначають, що Ходченкова і Паперна дуже схожі між собою.

Нагадаємо, що невгамовна дочка Ольги Сумської похвалилася подарунком, змусивши говорити про себе:"весь час сумна...".

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