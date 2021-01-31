Актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують бурхливий роман з коміком Гаріком Харламовим показала всім свою п'яту точку

Звичайно, артистка, не могла не поділитися провокаційним фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, 30-річна зірка російських фільмів-дівчина яскрава і приваблива. Крім краси, вона володіє чудовою фігурою і пишним бюстом, який всіляко намагається вигідно підкреслити, вважаючи за краще вбрання з декольте. Однак цього разу Кошкіна вирішила показати всім, які у неї сідниці.

Для цього "наречена Гаріка Харламова" вилізла на драбину і непристойно відстовбурчила свою п'яту точку, одягнувшись в шкіряні штани.

"Професіонал приїхав!🎾 💪🏼

Зараз всіх посужу справедливо і моя Настасья @anastasiakoko виграє!🏆 Кому ще чого відсудити треба-звертайтеся!» ,- написала Яна Кошкіна.

За годину досить пікантне фото актриси зібрало понад 20 тисяч лайків.

"Потужний горіх", - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Яна Кошкіна в мороз до -20 змусила захоплюватися собою.

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, як занурюється в ополонку на Водохреща, хоча на вулиці були 20-градусні морози.

У мережі захоплюються сміливістю Кошкіної, а також тим, що вона одягла не купальник, а довгу простору сорочку.

Нагадаємо, що пишногруда "наречена" Харламова роздяглася до трусиків

Як повідомляла Politeka, загадкова "наречена" Харламова увігнала у фарбу, показавши, чим підчепила шоумена

Також Politeka писала, що "наречена" Харламова блиснула "цукровими" півкулями перед Артуром Пирожковим