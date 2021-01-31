Актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують бурхливий роман з коміком Гаріком Харламовим показала всім свою п'яту точку
Звичайно, артистка, не могла не поділитися провокаційним фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Як відомо, 30-річна зірка російських фільмів-дівчина яскрава і приваблива. Крім краси, вона володіє чудовою фігурою і пишним бюстом, який всіляко намагається вигідно підкреслити, вважаючи за краще вбрання з декольте. Однак цього разу Кошкіна вирішила показати всім, які у неї сідниці.
Для цього "наречена Гаріка Харламова" вилізла на драбину і непристойно відстовбурчила свою п'яту точку, одягнувшись в шкіряні штани.
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"Професіонал приїхав!🎾 💪🏼
Зараз всіх посужу справедливо і моя Настасья @anastasiakoko виграє!🏆 Кому ще чого відсудити треба-звертайтеся!» ,- написала Яна Кошкіна.
За годину досить пікантне фото актриси зібрало понад 20 тисяч лайків.
"Потужний горіх", - пишуть в коментарях.
Раніше ми розповідали, як Яна Кошкіна в мороз до -20 змусила захоплюватися собою.
У себе в Instagram красуня опублікувала відео, як занурюється в ополонку на Водохреща, хоча на вулиці були 20-градусні морози.
У мережі захоплюються сміливістю Кошкіної, а також тим, що вона одягла не купальник, а довгу простору сорочку.
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