Обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, поділилася новим фото з пікантним образом

Після того, як Мурат потай від преси спробував розлучитися зі знаменитою дружиною – співачкою Ані Лорак, турецький красень закрутив новий роман з українкою. Про обраницю бізнесмена стало відомо не відразу, адже пара ховалася від пильних поглядів і намагалася триматися подалі від неприємностей.

Зараз, втім, відомо не багатьом більше-новою дівчиною чоловіка стала молода красуня лілія, яка працює візажистом. Зараз вже пара не приховує стосунків, публікуючи в соцмережах спільні фотографії, на яких виглядають дуже щасливими.

Примітно, що Лілія не тільки схожа на Лорак, але ще також виховує одна маленьку дочку.

На новому фото струнка брюнетка підкорила образом в корсеті, вузьких джинсах і чорному піджаку. В цілому образ вийшов занадто схожий на стиль Кароліни, яка постійно вибирає темні тони і міні-топи з корсетами.

"Цей корсет мене підкорив 🤩; лялька😘 💞", - сказано під фото в мережі.

Також раніше ми писали, що обраниця Мурата Лілія вирішила показати свою дочку. При цьому сама жінка позує з яскравим макіяжем і червоними губами. "Не обділила" вона і дівчинку, зробивши їй спокійний нюдовий макіяж. Зокрема, можна помітити, що у дитини нафарбовані вії, а на губах - блиск.

"Така доросла вже моя дівчинка", - написала вона.

"Красиве фото", "красуні", "дуже красиві", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, колишній чоловік Ані Лорак зустрівся з їх підрослою дочкою і показав, якою красунею вона стала: "неймовірно схожа на...".

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