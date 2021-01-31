Тренер українського шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко показала, як проводить час з маленькою донькою
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала короткий ролик, присвячений зимовим розвагам. На відео Аніта дуріла зі своєю чотирирічною донькою Мією. Спочатку мама обсипала сніг з дерев, після чого довго катала дитину на санках. На останніх кадрах хтось катав обох дівчат і знімав цей веселий момент на камеру.
У коментарях щасливій мамі залишили масу приємних слів.
"Класно, такі щасливі", "Дитинство! Класно!", "Крутяк", «якщо стало легко тягнути санки, значить дитина випала", "Які ж ви класні. Гарного вам дня і відмінного настрою", "Ви ніби в казці "Морозко", "це такий кайф. Мої пташенята сплять, а як прокинуться – повторимо», «так виглядає щастя», - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що для прогулянки на вулиці Аніта одяглася в подовжений пуховик сірого кольору, а дочку одягла в теплу рожеву куртку.
Раніше ми писали, що Аніта Луценко показала свою спортивну маму, яка займається спортом і виглядає для свого віку просто чудово. На фото Аніта позувала в чорному спортивному костюмі на блискавці, а мама - в різнобарвному обтягуючому топі і штанях.
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